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Nişantaşı Üniversitesi
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Hedeflediğiniz, bölüm veya bölümleri seçiniz:
Lisans-Antrenörlük Eğitimi
Lisans-Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Lisans-Bilgisayar Mühendisliği
Lisans-Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü
Lisans-Endüstri Mühendisliği
Lisans-Finans ve Bankaclık
Lisans-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Lisans-Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Lisans-Gazetecilik
Lisans-Grafik Tasarımı
Lisans-Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Lisans-Hava Trafik Kontrol
Lisans-Havacılık Elektrik ve Elektroniği
Lisans-Havacılık Yönetimi
Lisans-İç Mimarlık
Lisans-İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Lisans-İletişim Tasarımı
Lisans-İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Lisans-İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü
Lisans-İnşaat Mühendisliği
Lisans-İşletme
Lisans-Lojistik
Lisans-Makine Mühendisliği
Lisans-Mekatronik Mühendisliği
Lisans-Mimarlık
Lisans-Müzik
Lisans-Psikoloji
Lisans-Radyo, Televizyon ve Sinema
Lisans-Rekreasyon
Lisans-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Lisans-Sosyal Hizmet
Lisans-Sosyoloji
Lisans-Spor Yöneticiliği
Lisans-Tarih
Lisans-Tekstil ve Moda Tasarımı
Lisans-Turizm Rehberliği
Lisans-Uçak Bakım ve Onarım
Lisans-Uluslararası İlişkiler
Lisans-Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Lisans-Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Lisans-Yazılım Mühendisliği Bölümü
Lisans-Yeni Medya ve İletişim
Lisans-Yönetim Bilişim Sistemleri
Ön Lisans-Adalet
Ön Lisans-Ağız ve Diş Sağlığı
Ön Lisans-Ameliyathane Hizmetleri
Ön Lisans-Anestezi
Ön Lisans-Aşçılık
Ön Lisans-Bankacılık ve Sigortacılık
Ön Lisans-Basım ve Yayın Teknolojileri
Ön Lisans-Bilgisayar Programcılığı
Ön Lisans-Çocuk Gelişimi
Ön Lisans-Deniz Ulaştırma ve İşletme
Ön Lisans-Dış Ticaret
Ön Lisans-Diş Protez Teknolojisi
Ön Lisans-Diyaliz
Ön Lisans-Elektrik
Ön Lisans-Elektronörofizyoloji
Ön Lisans-Fizyoterapi
Ön Lisans-Grafik Tasarımı
Ön Lisans-Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Ön Lisans-İç Mekan Tasarımı
Ön Lisans-İlk ve Acil Yardım
Ön Lisans-İnşaat Teknolojisi
Ön Lisans-İş Sağlığı ve Güvenliği
Ön Lisans-İşletme Yönetimi
Ön Lisans-Lojistik
Ön Lisans-Makine
Ön Lisans-Mimari Restorasyon
Ön Lisans-Moda Tasarımı
Ön Lisans-Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Ön Lisans-Odyometri
Ön Lisans-Optisyenlik
Ön Lisans-Ortopedik Protez ve Ortez
Ön Lisans-Otomotiv Teknolojisi
Ön Lisans-Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Ön Lisans-Perfüzyon Teknikleri
Ön Lisans-Radyo ve Televizyon Programcılığı
Ön Lisans-Radyoterapi
Ön Lisans-Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Ön Lisans-Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Ön Lisans-Sosyal Hizmetler
Ön Lisans-Spor Yönetimi
Ön Lisans-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Ön Lisans-Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Ön Lisans-Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Ön Lisans-Turizm ve Otel İşletmeciliği
Ön Lisans-Uçak Teknolojisi
İletişim formundaki bilgilerime iletilecek her türlü reklam materyallerine onayım vardır.
(*) ile işaretlenen alanların doldurulması zorunludur.
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